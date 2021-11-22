Про це повідомляє агентство Reuters.
На вихідних, що минули, Португалія закрила підприємство Pego в центральній частині країни, яке було другим за величиною викидів вуглекислого газу в країні.
Відтак Португалія остаточно відмовилася від використання викопного палива для виробництва електроенергії. Примітно, що країна планувала зробити цей крок до 2030 року і впоралася значно раніше.
Ще три європейські країни (Бельгія, Австрія та Швеція) вже припинили використовувати вугілля для виробництва електроенергії раніше.
Станом на сьогодні 60-70% електроенергії в Португалії надходить з відновлюваних джерел. Утім Португалія все ще значною мірою покладається на імпортне викопне паливо для задоволення загальних потреб в енергії. Тому існують побоювання, що закрите Pego, яким керує приватна група Tejo Energia, тепер може бути переобладнано на спалювання деревних гранул.
- На саміті COP26 понад 40 країн погодилися відмовитися від використання вугільної енергії, адже саме ця корисна копалина є джерелом найбільшого забруднення атмосфери.