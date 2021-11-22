Португалія закрила свою останню вугільну електростанцію. Вона стала четвертою країною Євросоюзу, що перестала використовувати вугілля для виробництва електроенергії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На вихідних, що минули, Португалія закрила підприємство Pego в центральній частині країни, яке було другим за величиною викидів вуглекислого газу в країні.

Відтак Португалія остаточно відмовилася від використання викопного палива для виробництва електроенергії. Примітно, що країна планувала зробити цей крок до 2030 року і впоралася значно раніше.

Ще три європейські країни (Бельгія, Австрія та Швеція) вже припинили використовувати вугілля для виробництва електроенергії раніше.

Станом на сьогодні 60-70% електроенергії в Португалії надходить з відновлюваних джерел. Утім Португалія все ще значною мірою покладається на імпортне викопне паливо для задоволення загальних потреб в енергії. Тому існують побоювання, що закрите Pego, яким керує приватна група Tejo Energia, тепер може бути переобладнано на спалювання деревних гранул.