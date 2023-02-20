У Міністерстві оборони Португалії заявили, що країна готова передати Україні три танки Leopard 2 A6 у березні.

Про це інформує CNN.

Рішення прийнято в межах триваючих контактів із союзниками та партнерами.

Декілька країн запропонували надати Україні танки, але не всі підтвердили, скільки вони планують надіслати.

Значна частина південної та східної України, де точаться здебільшого важкі бої, є ідеальною місцевістю для з’єднання сучасних західних танків і броньованих бойових машин для ведення контрнаступу.

Крім того, Leopard 2, Abrams і британські Challengers оснащені великокаліберними кулеметами, які могли б знищити російську піхоту на відкритій місцевості. Ще одна перевага танків Leopard 2, які серед інших країн планує надіслати Португалія, полягає в тому, що боєприпаси для його 120-мм гармати широко доступні серед армій НАТО.

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Раніше прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта повідомив, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard, проте не назвав їхню кількість.

Зауважимо, у межах програми європейської військової підтримки EUMAM 13 лютого у Польщі розпочалися навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2.

Бундесвер також розпочав тренування українських військовослужбовців на танку Leopard 2. 25 січня федеральний уряд оголосив про рішення надати Україні два батальйони Leopard 2.

8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перший батальйон танків Leopard 2, поставлених західними союзниками, може дістатися до України вже до березня-квітня цього року.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.