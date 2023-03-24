Міністерка юстиції Португалії Катаріна Сарменто е Кастро оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 тисяч євро на підтримку міжнародного збору судових-медичних доказів воєнних злочинів на території України.

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що Португалія зробить фінансовий внесок для підтримки збору доказів воєнних злочинів в Україні, а також може направити експертів зі свого головного органу кримінального розслідування – Судової поліції (PJ) та Національного інституту судової медицини.

“Що стосується підтримки розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, скоєних в Україні, зокрема злочину агресії, Португалія вже надала додаткову підтримку шляхом відрядження національного експерта з судової поліції та передоплати національного внеску до МКС”, – повідомили у Міністерстві юстиції Португалії.

Також у відомстві заявили, що уряд розглядає можливість “відрядження експертів з прокуратури та Національного інституту судової медицини і криміналістики для роботи в судово-медичних групах на місцях на ротаційній основі”.

Зазначимо, що нещодавно на міжнародній конференції в Лондоні було зібрано 4,9 мільйона доларів для підтримки Міжнародного кримінального суду в його розслідуванні ймовірних воєнних злочинів в Україні та його роботі з притягнення Путіна до відповідальності за депортацію українських дітей.

Відтак міністри юстиції з понад 40 країн зустрілися в Лондоні на конференції, присвяченій розгляду воєнних злочинів, через кілька днів після того, як МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України.

“Ми поділяємо переконання, що президент Путін та російське керівництво повинні нести відповідальність за скоєні злочини проти людства”, – сказав міністр юстиції Великої Британії та віцепрем’єр-міністр Домінік Рааб, відкриваючи зустріч.

Прокурор МКС Карім Хан заявив, що ордер на арешт Путіна був “не моментом тріумфу, а похмурою подією, яка нагадала світові, що спільні міжнародні дії є ключовими для здійснення правосуддя щодо злочинів в Україні”.

Зауважимо, що результатом конференції стало отримання додаткового міжнародного фінансування для МКС.

Попри те, що конференцію було зосереджено на підтримці роботи МКС, генеральний прокурор України Андрій Костін і президент Зеленський також звернулися за міжнародною підтримкою для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. В попередньо записаному відеозверненні, яке транслювалося наприкінці конференції, Зеленський сказав учасникам, що створення спецтрибуналу “суттєво зміцнить міжнародне правосуддя”.