Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Португалія приєдналася до авіаційної коаліції та готова проводити тренування для українських пілотів й механіків на бойових літаках західного типу.

Джерело: МЗС України.

Під час візиту до Лісабона очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори із міністром закордонних справ Жоау Гомешем Кравіньо та міністеркою оборони Еленою Каррейраш.

Глава української дипломатії детально розповів португальським партнерам про ситуацію на фронті та окреслив військові потреби України для ефективної оборони та контрнаступальних операцій.

“Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба”, – зазначив очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба подякував уряду Португалії за рішення приєднатися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу.

Своєю чергою, португальська сторона також підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Міністри також обговорили притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за злочини проти України, зокрема створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Крім того, Дмитро Кулеба приділив окрему увагу “Формулі миру” президента Володимира Зеленського як шляху до встановлення справедливого та довготривалого миру в Україні, розширення кола її підтримки, зокрема за рахунок приєднання країн Глобального Півдня.