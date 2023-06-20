Джерело: пресслужба Міністерства національної оборони Португалії
Наголошується, що країна продовжує підтримувати Україну.
Ми плануємо передати ще 14 бронетранспортерів M113 і комплект 105-мм гаубиць”, – мовиться в повідомленні.
#Portugal continua a apoiar a #Ucrânia: vamos doar mais 14 viaturas blindadas de transporte de pessoal M113 e um conjunto de obuses de 105mm. Este novo pacote de material militar junta-se às 180t de munições e 5 viaturas blindadas de apoio médico disponibilizadas há semanas. pic.twitter.com/Uc01GwrkAB
— Defesa Nacional (@defesa_pt) June 16, 2023
Також зауважується, що анонсований пакет військової техніки доповнює 180 тонн боєприпасів та 5 броньованих машин медичної підтримки, про які оголосили раніше.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Португалія приєдналася до авіаційної коаліції та готова проводити тренування для українських пілотів й механіків на бойових літаках західного типу.
Довідка. M113 — американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом. Тривалий час був основним бронетранспортером армії США, стоїть на озброєнні армій багатьох країн світу, включно з Україною.
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