За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністерка національної оборони Гелена Каррейрас повідомила, що Португалія передасть Україні 5 бронеавтомобілів.

Про це інформує пресслужба Міністерства національної оборони Португалії у Twitter.

“Португалія відправить в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних і медичних машин – три типу M113 і дві типу M577”, – повідомила очільниця національної оборони Португалії.

Зазначимо, що наприкінці березня танки Leopard 2, які Португалія пообіцяла передати, прибули на територію України.

“Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Їх доставлено відповідно до домовленості з нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український спротив протиправному вторгненню Росії”, – йдеться у заяві Міноборони Португалії.

Нагадаємо, що у березні міністерка юстиції Португалії Катаріна Сарменто е Кастро оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 тисяч євро на підтримку міжнародного збору судово-медичних доказів воєнних злочинів на території України.

Відтак Португалія зробить фінансовий внесок для підтримки збору доказів воєнних злочинів в Україні, а також може направити експертів зі свого головного органу кримінального розслідування – Судової поліції (PJ) та Національного інституту судової медицини.

“Що стосується підтримки розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, скоєних в Україні, зокрема злочину агресії, Португалія вже надала додаткову підтримку шляхом відрядження національного експерта з судової поліції та передоплати національного внеску до МКС”, – повідомили у міністерстві юстиції Португалії.

Також у відомстві заявили, що уряд розглядає можливість “відрядження експертів з прокуратури та Національного інституту судової медицини і криміналістики для роботи в судово-медичних групах на місцях на ротаційній основі”.