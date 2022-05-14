Російський мільярдер Роман Абрамович намагався продати маєток вартістю 10 мільйонів євро, однак ця операція була заблокована.

Про це повідомляє португальська газета Publico.

Видання наголошує, що російський бізнесмен Роман Абрамович володів маєтком на курорті Кінта-ду-Лаго в Алгарве.

За 15 днів до початку повномасштабного російського вторгнення до України бізнесмен намагався продати маєток через компанію Millhouse Views LLC зі штату Делавер, яка належить інвестиційному холдингу Абрамовича.

Одначе португальский банк Caixa Geral de Depositos попередив про це владу країни. Угоду було заблоковано.

Слід зауважити, що Абрамович потрапив під санкції Великобританії, ЄС та Швейцарії через зв’язки з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. Проте сам мільярдер такі зв’язки заперечує.