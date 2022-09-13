Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта закликав Францію припинити блокування газопроводу MidCat, що проходить через Піренеї, зазначивши, що це допоможе Центральній та Східній Європі відмовитися від російського газу.

Про це повідомляє Reuters.

“Я сподіваюся, що Франція розуміє, що більше неможливо блокувати цей проєкт. Маю надію, що це станеться якомога швидше”, — заявив Антоніу Кошта.

У повідомленні зазначається, що Іспанія та Португалія мають сім терміналів зрідженого природного газу, які можуть постачати газ у Центральну Європу через додаткові трубопроводи, такі як MidСat Іспанія – Франція.

Проте минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виступає проти відновлення роботи проєкту MidCat. Також він стверджує, що два трубопроводи, які вже існують через Піренеї й розділяють Піренейський півострів від Франції, недостатньо використовуються.

Натомість прем’єр-міністр Португалії сказав, що він розуміє позицію Франції, оскільки вона прагне захистити свою атомну енергетику, але країнам Центральної та Східної Європи терміново необхідно диверсифікувати свої джерела енергії.

“Сьогодні, в умовах енергетичної кризи в Європі, не може бути цієї конкуренції між видами енергії”, – наголосив Антоніу Кошта.

За словами Антоніу Кошти, Єврокомісія визначила підводний трубопровід між Іспанією та Італією як альтернативу MidCat, якщо Франція продовжить блокувати відновлення роботи газопроводу. Проте цей проєкт, ймовірно, буде дорожчим, і введення його в експлуатацію займе більше часу.

Нагадаємо, що вперше запущений у 2013 році, газопровід MidCat був призупинений у 2019 році з міркувань екологічної та економічної доцільності. Однак після початку енергетичної кризи Іспанія, Португалія та Німеччина заявили, що ситуація змінилася, і роботу трубопроводу необхідно відновити.