Про це повідомляє американський канал CNN.

Інспектори, які перевіряли можливе порушення етичних норм з боку Помпео, вивчили електронні листи, документи та опитали співробітників. У підсумку було виявлено понад 100 випадків, коли Майк Помпео і його дружина просили співробітників виконати завдання особистого характеру. Зокрема, подружжя просило замовити столик у ресторані для приватних зустрічей, забрати собаку, записати в салон краси. При цьому працівників за цю роботу окремо не преміювали коштом держсекретаря.

Наголошується, що співробітники Держдепу вважали такі прохання Сьюзен Помпео, заявили, що вважали їх “вказівкою держсекретаря”.

При цьому адвокат Помпео Вільям Берк назвав інспекційний звіт, який він отримав, політично упередженою “збіркою дріб’язкових скарг, відібраних укладачами”.

Крім того, адвокат Помпео зауважив, що ці прохання були лише особистими послугами, здійсненими старшим радником через її довгу дружбу з Помпео. При цьому сама жінка сказала, що виконувала ці завдання оскільки вважала їх частиною своїх службових обов’язків. Про дружбу з колишнім держсекретарем вона нічого не сказала.

В Управлінні державного інспектора (OIG) заявили, що звіт сформовано на основі документів та електронних листувань. Тому про політичну упередженість не може йти мова.

У звіті OIG зробив три рекомендації:

оновити свої вказівки до Канцелярії Секретаря, включивши вказівки щодо використання коштів Департаменту для оплати подарунків громадянам США та використання співробітників Департаменту для організації особистої вечері та розваг;

новити свій довідник із вказівками щодо “відповідних та невідповідних запитів” та того, як агенти повинні реагувати на невідповідні запити;

розробити та опублікувати вказівки щодо використання часу підлеглого для виконання завдань особистого характеру”.

“Департамент погодився з усіма трьома рекомендаціями”, – йдеться у звіті.