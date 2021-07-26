Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заявила, що не має важелів впливу на канали, що порушують мовний закон. Нардеп Микола Княжицький вимагає відставки членів регулятора

Про це повідомляють #Букви.

З початку дії нових норм закону про мову минуло 10 днів. За цей час деякі телеканали зовсім відмовилися виконувати законодавство, а ще кілька вдалися до грубих порушень. Однак Нацрада за цей час не вжила жодних заходів щодо порушників й не призначена перевірки.

У регуляторі кажуть, що зіткнулися з правовими колізіями. Зокрема, в законі України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” зазначається, що:

закон доручає захист державної мови виключно Уповноваженому із захисту державної мови (ст. 49);

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в питаннях використання мови телерадіоорганізаціями має спиратися на свій профільний Закон України “Про телебачення і радіомовлення” (ст. 24);

стосунки Уповноваженого і Національної ради визначені в Порядку взаємодії (ст. 53), суть якого полягає в тому, що кожен діє в рамках власного профільного закону, але якщо під час виконання своїх повноважень будуть помічені порушення, за якими стежить партнер, – ця інформація систематизується і передається іншій стороні з використанням усталеної практики зв’язку між державними інституціями.

У Нацраді зазначають, що канали вдаються до порушень закону, оскільки розуміють відсутність інструментів для покарання за такі порушення.

“Хоч як би не хотілося хейтерам позиції Національної ради в ситуації, що склалася, за чинними законами саме Уповноважений має контролювати виконання закону про мову. Відповідно виявлення, визначення порушень та реагування на них з огляду на Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” лежить виключно на ньому. І просте акцентоване надсилання листів регулятору – це слабкість, яку треба замінити роботою над законодавчим удосконаленням інституту Уповноваженого”, – йдеться у заяві.

Нацрада закликає удосконалити законодавство, а також взятися за розробку економічних важелів: від штрафів до системи державних грантів на створення україномовного контенту високої якості.

Водночас нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив про бездіяльність Нацради та закликав розпочати процедуру її відставки.

“За ці 10 днів Нацрада з питань телебачення не вжила жодних заходів щодо порушників. Навіть не призначена перевірка телеканалів-порушників, хоча суть порушення очевидна. Натомість ледь не кожного дня Нацрада пояснювала, чому вона не буде реагувати на ці порушення”, – заявив Княжицький.

За словами нардепа, це – “черговий етап боротьби країни-агресора руками олігархів і їхніх маріонеток проти української мови”.

“Вважаю, що через цю відверту антиукраїнську позицію Національної ради, нинішній її склад має піти у відставку! Переконуватиму фракцію “Європейської Солідарності” спільно з усіма небайдужими українцями зі всього світу, почати процедуру відставки Національної ради. Для цього ми вимагаємо на найпершому пленарному засіданні Верховної Ради України розглянути звіт Нацради та відхилити його, що тягне за собою відставку половини складу Нацради. Того ж ми вимагатимемо від президента України, який тим самим має засвідчити, чи дійсно для нього Україна та Державна мова важливіші за власні корпоративні інтереси”, – резюмував Княжицький.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про порушення мовного закону шістьма телеканалами.

За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами “Інтер”, “Україна”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”, “К1”, про що складено відповідні акти.

Медіахолдинг StarLightMedia, до якого входять канали ICTV, “Новий”, СТБ, М1, М2 та інші, заперечує звинувачення у порушенні мовного закону. У компанії вимагають перевірки та чекають, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь вибачиться за поширення начебто неперевіреної інформації.

Телеканал “1+1” повернув в етер серіал студії “Квартал-95” з російським озвучанням. Кілька днів тому “Свати” перейшли на українську, але це обурило глядачів телеканалу. Тепер Нацраду з питань телебачення та радіомовлення просять відреагувати на порушення закону.

Варто зазначити, що ситуацію напередодні прокоментував медіаюрист ГО “Інститут масової інформації” (ІМІ) Алі Сафаров. Він повідомив, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна ввести санкції проти телеканалу “1+1” через трансляцію “Сватів” російською мовою.

У медіагрупі “1+1 media” заявили, що ухвалили рішення транслювати фільми та серіали в ефірі “мовою оригіналу”, а на українську переходити поступово.