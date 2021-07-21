Медіахолдинг StarLightMedia, до якого входять канали ICTV, “Новий”, СТБ, М1, М2 та інші, заперечує звинувачення у порушенні мовного закону. У компанії вимагають перевірки та чекають, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь вибачиться за поширення начебто неперевіреної інформації.

Про це йдеться заяві медіагрупи.

У StarLightMedia просять доручати відповідним службам робити попередню перевірку заяв, щоб уникати введення в оману медіа та громадськість.

Медіагрупа пояснила, що програма ”На трьох” (скетч-шоу), виходить в ефір понад шість років на телеканалі ICTV. Вона не є серіалом й складається з окремих гумористичних епізодів. Редактори самостійно в кожному випадку обирають набір епізодів, враховуючи пору року, час виходу програми в ефір, якісь популярні тенденції чи теми обговорення глядачів.

StarLightMedia зазначає, що закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” не ставить вимог до трансляції програм тільки українською, за винятком інформаційних, регулюючи квотами тільки кількість державної мови в ефірі загалом в регульованих проміжках часу доби.

Також медіагрупа заявила про технічний збій, який трапився 16 липня о 4 годині ранку, що призвів до трансляції незапланованого не перекладеного епізоду серіалу “Таємні двері”.

“Після цього прикрого випадку наша технічна служба провела заходи, які унеможливлять подібні випадки у майбутньому”, – йдеться у заяві.

Медіахолдинг запевняє, що в ефірі ICTV немає жодного серіалу, не перекладеного українською на вихідних та у будні.

“Ми будемо вдячні, якщо омбудсмен знайде можливість вибачитись за розповсюдження неперевіреної інформації про порушення і дасть доручення відповідним службам перевіряти, уточнювати інформацію перед тим, як її оприлюднювати”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про порушення мовного закону шістьма телеканалами.

За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами “Інтер”, “Україна”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”, “К1”, про що складено відповідні акти.