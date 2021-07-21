Про це йдеться заяві медіагрупи.
У StarLightMedia просять доручати відповідним службам робити попередню перевірку заяв, щоб уникати введення в оману медіа та громадськість.
Медіагрупа пояснила, що програма ”На трьох” (скетч-шоу), виходить в ефір понад шість років на телеканалі ICTV. Вона не є серіалом й складається з окремих гумористичних епізодів. Редактори самостійно в кожному випадку обирають набір епізодів, враховуючи пору року, час виходу програми в ефір, якісь популярні тенденції чи теми обговорення глядачів.
StarLightMedia зазначає, що закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” не ставить вимог до трансляції програм тільки українською, за винятком інформаційних, регулюючи квотами тільки кількість державної мови в ефірі загалом в регульованих проміжках часу доби.
Також медіагрупа заявила про технічний збій, який трапився 16 липня о 4 годині ранку, що призвів до трансляції незапланованого не перекладеного епізоду серіалу “Таємні двері”.
“Після цього прикрого випадку наша технічна служба провела заходи, які унеможливлять подібні випадки у майбутньому”, – йдеться у заяві.
Медіахолдинг запевняє, що в ефірі ICTV немає жодного серіалу, не перекладеного українською на вихідних та у будні.
“Ми будемо вдячні, якщо омбудсмен знайде можливість вибачитись за розповсюдження неперевіреної інформації про порушення і дасть доручення відповідним службам перевіряти, уточнювати інформацію перед тим, як її оприлюднювати”, – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про порушення мовного закону шістьма телеканалами.
За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами “Інтер”, “Україна”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”, “К1”, про що складено відповідні акти.
- Як відомо, з 16 липня 2021 року набула чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Зазначена стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто виключно українська.
- На початку червня нардепи-“слуги” спробували протягнути у Верховній Раді законопроєкт №5554, яким пропонувалося відкласти набуття чинності нормою про українську мову в кіно до завершення карантину. Проте у ВР не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.
- Тепер же нардепи від пропрезидентської фракції “Слуги народу” хочуть внести зміни до закону про українську мову й вивести з-під його дії телебачення.
- 14 червня під стінами комітетів Верховної Ради зібралася акція на підтримку обов’язкового дубляжу фільмів та серіалів українською мовою.