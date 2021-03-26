Covid-19 Україна

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«Порушення демократичних стандартів виборів»: ОПОРА розкритикувала піар Вірастюка пресслужбою Зеленського

Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата від "Слуги народу" на довиборах у Раду Василя Вірастюка.

П’ятниця, 26 березня 2021, 23:37

Відповідна заява опублікована на сайті ОПОРА. 

 

Як повідомлялося раніше, пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як Глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах в Раду Василем Вірастюком. Акцент було зроблено саме на участі Вірастюка, хоча наразі він не є посадовою особою. 

ОПОРА зауважує, що Офіс Володимира Зеленського сповістив  про балотування Василя Вірастюка на проміжних виборах народних депутатів. Залучення кандидата до офіційного заходу, вважають експерти, є зловживанням адмінресурсами.

“Залучення кандидата в народні депутати України до офіційного заходу Офісу Президента України, в якому брали участь Глава держави та посадові особи місцевих органів влади, є зловживанням адміністративними ресурсами у виборчих інтересах. Таке порушення стандартів виборів полягає у наданні окремому кандидату невиправданої переваги через використання ним зв’язків з органами публічної адміністрації”, — йдеться в заяві.

Фахівці наголошують, що Вірастюк брав участь у нараді саме як суб’єкт виборчого процесу, але захід стосувався державної політики та функціонування органів влади.

На цей захід, наголошують в організації, мають поширюватися законодавчі обмеження, як і на решту.

“ОПОРА закликає Президента України та його Офіс не порушувати стандарти демократичних виборів і забезпечувати справжню політичну нейтральність публічної адміністрації у межах своєї компетенції. І хоча Глава держави є політичною фігурою, на офіційні заходи за його участю, які були організовані державними службовцями і мають офіційний статус, повинні поширюватися всі передбачені законодавством та міжнародними документами обмеження”, — зазначили в ОПОРА.

Теги: Володимир Зеленський, Офіс Президента, Василь Вірастюк, ОПОРА

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