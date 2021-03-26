«Порушення демократичних стандартів виборів»: ОПОРА розкритикувала піар Вірастюка пресслужбою Зеленського

Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата від "Слуги народу" на довиборах у Раду Василя Вірастюка.

Відповідна заява опублікована на сайті ОПОРА.

Як повідомлялося раніше, пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як Глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах в Раду Василем Вірастюком. Акцент було зроблено саме на участі Вірастюка, хоча наразі він не є посадовою особою.

ОПОРА зауважує, що Офіс Володимира Зеленського сповістив про балотування Василя Вірастюка на проміжних виборах народних депутатів. Залучення кандидата до офіційного заходу, вважають експерти, є зловживанням адмінресурсами.

“Залучення кандидата в народні депутати України до офіційного заходу Офісу Президента України, в якому брали участь Глава держави та посадові особи місцевих органів влади, є зловживанням адміністративними ресурсами у виборчих інтересах. Таке порушення стандартів виборів полягає у наданні окремому кандидату невиправданої переваги через використання ним зв’язків з органами публічної адміністрації”, — йдеться в заяві.

Фахівці наголошують, що Вірастюк брав участь у нараді саме як суб’єкт виборчого процесу, але захід стосувався державної політики та функціонування органів влади.

На цей захід, наголошують в організації, мають поширюватися законодавчі обмеження, як і на решту.