«Порушення демократичних стандартів виборів»: ОПОРА розкритикувала піар Вірастюка пресслужбою Зеленського

Відповідна заява опублікована на сайті ОПОРА.
Як повідомлялося раніше, пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як Глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах в Раду Василем Вірастюком. Акцент було зроблено саме на участі Вірастюка, хоча наразі він не є посадовою особою.
ОПОРА зауважує, що Офіс Володимира Зеленського сповістив про балотування Василя Вірастюка на проміжних виборах народних депутатів. Залучення кандидата до офіційного заходу, вважають експерти, є зловживанням адмінресурсами.
“Залучення кандидата в народні депутати України до офіційного заходу Офісу Президента України, в якому брали участь Глава держави та посадові особи місцевих органів влади, є зловживанням адміністративними ресурсами у виборчих інтересах. Таке порушення стандартів виборів полягає у наданні окремому кандидату невиправданої переваги через використання ним зв’язків з органами публічної адміністрації”, — йдеться в заяві.
Фахівці наголошують, що Вірастюк брав участь у нараді саме як суб’єкт виборчого процесу, але захід стосувався державної політики та функціонування органів влади.
На цей захід, наголошують в організації, мають поширюватися законодавчі обмеження, як і на решту.
“ОПОРА закликає Президента України та його Офіс не порушувати стандарти демократичних виборів і забезпечувати справжню політичну нейтральність публічної адміністрації у межах своєї компетенції. І хоча Глава держави є політичною фігурою, на офіційні заходи за його участю, які були організовані державними службовцями і мають офіційний статус, повинні поширюватися всі передбачені законодавством та міжнародними документами обмеження”, — зазначили в ОПОРА.
- Нагадаємо, ЦВК зареєструвала українського силача кандидатом на довиборах в Раду від “Слуги народу” в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) 23 лютого.
- Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.
- Раніше Маруся Звіробій-Біленька, що балотувалася від “Європейської Солідарності” за тим самим округом, зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.