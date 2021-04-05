Поліція відкрила 17 кримінальних проваджень щодо довиборів у Верховну Раду на окрузі № 87 Івано-Франківською області. Більшість із них стосується порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Так, п’ять кримінальних проваджень пов’язані з виборчим кодексом, 12 — із порушенням виборчого законодавства. Загалом правоохоронці отримали 133 повідомлення про ймовірні порушення.

Після перевірки інформації, яку вони отримали від громадян, поліцейські склали 12 адміністративних протоколів, зокрема вони стосувалися порушень виготовлення або розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Серед 17 кримінальних проваджень відкрили:

одне за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії (ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України);

одне — за фактом використання підробних документів (ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України);

чотири — за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності (ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України);

п’ять — за фактами підкупу виборців (ч.4 ст. 160 Кримінального кодексу України).

Окрім того в період із 2 по 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій. Вони провели огляд місця події в приміщенні окружної виборчої комісії, допитали свідків, зокрема представника кандидата в народні депутати, трьох членів ОВК № 87 та 64 членів ДВК.

За всіма розпочатими кримінальними провадженнями проводиться розслідування.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

За даними екзит-полу “Рейтинг”, на окрузі №87 лідирували Шевченко та Кошулинський.

Нагадаємо, що раніше ОВК недорахувалась 100 бюлетенів на користь Шевченка на дільниці №261030. У протоколі було вказано 377 бюлетенів. При перерахунку їх виявилось 227.