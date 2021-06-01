Прокуратура АР Крим і Севастополя відреагувала на "вирок" голові Меджлісу Рефату Чубарова так званим "Верховним судом" Криму.

Відповідний допис опубліковано пресслужбою відомства.

Як сповіщалося, 1 червня підконтрольний Москві “Верховний суд” окупованого Криму заочно засудив голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів РФ та 200 годин виправних робіт.

Прокуратура автономії кваліфікувала такі дії окупантів як порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

“Такими діями окупаційні правоохоронні та судові органи порушують норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема, вимоги IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, ретроспективно застосовуючи законодавство РФ при кваліфікації подій, які відбувались до окупації півострова та встановлення ефективного контролю над його територією”, — наголосили в прокуратурі.