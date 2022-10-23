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Порушивши прецедент і закріпивши звання найвпливовішого правителя з часів Мао Цзедуна – Сі Цзіньпіна втретє обрали очільником Компартії КНР

Сі Цзіньпін отримав третій президентський термін, який порушив прецедент, і представив новий Постійний комітет Політбюро, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.

Неділя, 23 жовтня 2022, 08:52
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Про це інформує Reuters.

Віллі Лем, старший науковий співробітник аналітичного центру США Jamestown Foundation, назвав результати “аномально однобокою перемогою однієї фракції, що рідко трапляється в традиціях Комуністичної партії”. Це, на його переконання, свідчить про те, що Сі Цзіньпін також повністю контролює Політбюро та Центральний комітет.

Відкриття Постійного комітету та більшого складу Політбюро з 24 членів відбулося через день після закриття 20-го з’їзду правлячої Комуністичної партії, на якому до партійного статуту були внесені поправки, спрямовані на закріплення основного статусу Сі та керівної ролі його політичної діяльності всередині партії.

Склад Постійного комітету є додатковим підтвердженням того, що вплив Сі на владу не послабився через події бурхливого року, зокрема різке уповільнення економіки, розчарування через його політику “нульового COVID-19” і дедалі більшу відчуженість Китаю від Заходу, посилену підтримкою політики Росії.

“З точки зору формування політики, це дійсно означає, що, швидше за все, буде більше поваги до власних поглядів Сі Цзіньпіна щодо того, як рухати країну та економіку вперед”, — сказав Елвін Тан, керівник відділу стратегії валютного ринку Азії RBC Capital Markets у Сінгапурі.

Сі заклав основу для правління понад десять років, коли у 2018 році він скасував обмеження на два терміни президентства. Його президентський термін, ймовірно, буде поновлено на щорічній парламентській сесії в березні, де також буде офіційно призначено наступного прем’єр-міністра.

Теги: Китай, компартія Китаю, Сі Цзіньпін

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