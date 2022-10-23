Порушивши прецедент і закріпивши звання найвпливовішого правителя з часів Мао Цзедуна – Сі Цзіньпіна втретє обрали очільником Компартії КНР

Сі Цзіньпін отримав третій президентський термін, який порушив прецедент, і представив новий Постійний комітет Політбюро, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.

Про це інформує Reuters.

Віллі Лем, старший науковий співробітник аналітичного центру США Jamestown Foundation, назвав результати “аномально однобокою перемогою однієї фракції, що рідко трапляється в традиціях Комуністичної партії”. Це, на його переконання, свідчить про те, що Сі Цзіньпін також повністю контролює Політбюро та Центральний комітет.