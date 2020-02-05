Сьогодні, 5 лютого, в Україні прогнозується шквальний вітер 15-20 м/с (в горах 25 м / с), заметіль, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, сьогодні по Україні очікується приріст сніжного покриву 10-20 см, в горах 35-40 см); в Карпатах сильний сніг – приріст сніжного покриву 30-50 см.

5-6 лютого в центральних і східних областях – сніг з дощем, пориви вітру 15-20 м/с; місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; хуртовини. Утворення снігового покриву висотою 10-15 см.

У Кіровоградській і Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької і Луганської областей утворення снігового покриву 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

У південних областях – дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см, пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця.

По Києву внаслідок впливу південного циклону очікується зміна погодних умов: протягом доби 5 лютого рясні опади у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці і вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 см.

7-9 лютого опади підуть на спад, але при цьому вночі знизиться нічна температура до 7-13 ° морозу, вдень до 1-6 ° морозу; в східних областях і Карпатах вночі 11-16 ° морозу, вдень 5-10 ° морозу.