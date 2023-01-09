Сьогодні, 9 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов: в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У західній частині місцями вдень дощитиме; на Закарпатті температура повітря вдень буде 4-9° тепла.

На решті території буде без опадів, лише у більшості північних областей місцями невеликий сніг; температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Лівобережжі 1-6° морозу.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с. Синоптики попереджають про загрозу таких поривів – I рівень небезпечності, жовтий.

По Київській області місцями сніжитиме. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, у Києві вдень – 0-2° морозу.