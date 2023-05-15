За даними синоптиків, у понеділок, 15 травня, у західних областях України очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі в Карпатському регіоні, вдень у західних областях хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с. На решті території прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 8-13°, вдень – 20-25°, на крайньому заході – 16-19°. На високогір’ї Карпат вночі буде 3-8° тепла, вдень – 9-14°.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 8-13°, вдень – 20-25°. У столиці вночі буде 11-13°, вдень – 22-24°.