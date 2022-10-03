Про це інформує Укргідрометцентр.
Вітер буде переважно північно-західним, 7-12 м/с. Проте, по всій території країни, крім південних областей, спостерігатимуться пориви вітру до 15-20 м/с. Укргідрометцентр оголосив про І рівень небезпечності, жовтий.
У західних та північних областях, вночі і у східній частині дощ, у Чернігівській, Сумській областях, вночі і на Харківщині місцями значний дощ, на решті території місцями невеликий дощ.
Дощі оминуть лише жителів Івано-Франківщини, Чернівців і Одещини.
На Київщині буле хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Температура по області вночі вдень коливатиметься від 9 до 14 градусів. У самій столиці вдень буде 10-12°.
Якою буде погода у містах України 3 жовтня
Ужгород – +9…+14
Львів – +9
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +9…+15
Хмельницький – +9…+10
Луцьк – +9…+10
Рівне – +8…+9
Житомир – +8…+10
Вінниця – +9…+12
Одеса – +13…+18
Миколаїв – +12…+19
Херсон – +12…+19
Сімферополь – +12…+19
Кропивницький – +10…+15
Черкаси – +9…+14
Чернігів – +6…+9
Суми – +7..+11
Полтава – +7…+14
Дніпро – +12…+16
Запоріжжя – +12…+16
Донецьк – +12…+17
Луганськ – +13…+20
Харків – +9…+15
Київ – +8…+11