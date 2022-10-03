Сьогодні, 3 жовтня, на заході, півночі та сході країни спостерігатимуться опади з поривами вітру. В країну прийде відчутне похолодання.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Вітер буде переважно північно-західним, 7-12 м/с. Проте, по всій території країни, крім південних областей, спостерігатимуться пориви вітру до 15-20 м/с. Укргідрометцентр оголосив про І рівень небезпечності, жовтий.

У західних та північних областях, вночі і у східній частині дощ, у Чернігівській, Сумській областях, вночі і на Харківщині місцями значний дощ, на решті території місцями невеликий дощ.

Дощі оминуть лише жителів Івано-Франківщини, Чернівців і Одещини.

На Київщині буле хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Температура по області вночі вдень коливатиметься від 9 до 14 градусів. У самій столиці вдень буде 10-12°.

Якою буде погода у містах України 3 жовтня

Ужгород – +9…+14

Львів – +9

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +9…+15

Хмельницький – +9…+10