Пориви вітру та хуртовини: прогноз погоди на 15 грудня

За даними синоптиків у четвер, 15 грудня, у низці областей України опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Очікуються пориви вітру та хуртовини.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на півночі пройде мокрий сніг, місцями пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини.

У південних областях вдень дощ, подекуди з мокрим снігом.

У решті областей – без істотних опадів.

На дорогах, крім сходу та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, на півдні +2…+7 градусів, а у Криму повітря прогріється до +10 градусів.

У Києві сьогодні хмарно, пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с, хуртовина.

Вдень у столиці очікується близько 0 градусів.