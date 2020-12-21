Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні підтримав кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат фракції “Слуга народу” Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну урядовці проголосували за призначення Мельника Вадима Івановича – головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)”,- написав Мокан.

Мельник за Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), у 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФСУ. Пізніше Мельник це управління очолив.

Також у нього є звання полковника податкової міліції.

Уряд також визнав розпорядження Кабінету міністрів України від 20 листопада 2020 року №1467 (“Про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра енергетики України на Бойка Ю.М.”) таким, що втратило чинність.