Служба безпеки України викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 млн грн у 2017 році.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки, за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.

До організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

Як встановили правоохоронці, , у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту “Південний”. При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

З’ясувалось, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.

Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.