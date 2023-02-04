Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки, за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.
До організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.
Як встановили правоохоронці, , у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту “Південний”. При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.
З’ясувалось, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.
Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.
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