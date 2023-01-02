Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру шістьом службовим особам підприємства "Укроборонпрому" за розтрату понад 5,4 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Під час слідства детективи БЕБ встановили, що службові особи одного з державних підприємств “Укроборонпрому” в березні 2022 року під час повномасштабної збройної агресії РФ здійснили закупівлю неякісних товарів військового призначення.

Зловживаючи своїм становищем, службовці уклали договори з фізичними особами-підприємцями про закупівлю обладнання військового призначення. На підставі угод були перераховані кошти у сумі 1,98 млн грн та 3,49 млн грн відповідно.

За результатами проведення слідчих дій, комплексу судових експертиз та інших доказів підтверджено факти невідповідності технічним умовам згаданої продукції.

У пресслужбі БЕБ наголосили, що хоч товари не відповідали умовам договору, були передані одній з військових частин для виконання бойових завдань. Проте неналежна категорійність та якість продукції унеможливила її використання.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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