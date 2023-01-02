Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Під час слідства детективи БЕБ встановили, що службові особи одного з державних підприємств “Укроборонпрому” в березні 2022 року під час повномасштабної збройної агресії РФ здійснили закупівлю неякісних товарів військового призначення.
Зловживаючи своїм становищем, службовці уклали договори з фізичними особами-підприємцями про закупівлю обладнання військового призначення. На підставі угод були перераховані кошти у сумі 1,98 млн грн та 3,49 млн грн відповідно.
За результатами проведення слідчих дій, комплексу судових експертиз та інших доказів підтверджено факти невідповідності технічним умовам згаданої продукції.
У пресслужбі БЕБ наголосили, що хоч товари не відповідали умовам договору, були передані одній з військових частин для виконання бойових завдань. Проте неналежна категорійність та якість продукції унеможливила її використання.
Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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