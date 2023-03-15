СБУ призначив посадовиці одного з державних підприємств Харкова 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Фігурантка наводила російські ракетні обстріли на пункти видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомила СБУ.

Жінку завербували представники російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення. Протягом 25 лютого – 9 березня 2022 року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території області.

Агентка також передавала росіянам координати місць масового перебування людей. Серед них були пункти видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Росіяни використовували отриману інформацію для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі, аби залякати людей та поширювати панічні настрої серед мирних жителів.

Також вона фіксувала наслідки повітряних атак, виходячи на місцевість для фіксації “результатів”. Отримані дані використовували для повторних ударів.

Зрадницю затримали у березні 2022 року під час виконання нею розвідувального завдання. З’ясувалося, що вона контактувала з російською спецслужбою через “зв’язкових” – двох російських військових. Одного з них вже ліквідовано українськими оборонцями на східному фронті, інший – мобілізований до окупаційних угруповань ЗС РФ мешканець тимчасово окупованого Донецька.

Вона надсилала фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями через Telegram. Під час обшуків у неї виявили мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки, суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.