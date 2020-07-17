Верховна Рада включила селище Коцюбинське до Бучанського району Київської області незважаючи на прохання Київської міськради приєднати його до Києва.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 17 липня Верховна Рада підтримала постанову “Про утворення і ліквідацію районів”, яке передбачає ліквідацію існуючих 490 районів і створення 136 нових районів.

Так у Київській області було утворено 7 нових районів:

Білоцерківський район,

Бориспільський район,

Броварський район,

Бучанський район,

Обухівський район,

Переяславський район,

Фастівський район;

У новостворений Бучанський район з адміністративним центром у місті Буча увійшли 17 територіальних громад, а саме: Білогородська сільська, Бородянська селищна, Борщагівська сільська, Бучанська міська, Вишгородська міська, Вишнева міська, Гостомельська селищна, Димерська селищної, Дмитрівська сільська, Іванківська селищна, Ірпінська міська, Макарівська селищна, Немішаївська селищна, Петрівська сільська, Пірнівська сільська, Пісківська селищна, Поліська селищна та Коцюбинська селищна.

Мер Бучі Анатолій Федорук назвав це рішення “історичним”, однак вказав і на те, що ним “засмучені” деякі сусіди.

“А сусідам, які, знаю, є дещо засмученими, хочу сказати, що на субрегіональному рівні не повинно бути жодних сервісних функцій”, — написав він.

Зазначимо, що Коцюбинська селищна територіальної громада, , що увійшла до Бучанського району, включає один населений пункт — селище Коцюбинське, який з усіх боків оточений територією Києва. У березні 2018 року в Коцюбинському пройшли громадські слухання щодо приєднання селища до Києва. Більшість учасників обговорення підтримали приєднання.