Поширення коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні можна відстежувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-мапи.

Карту запущено за підтримки директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента.

На ній зображено дані поширення COVID-19 в режимі онлайн окремо по областям України. Помаранчевим кольором зображені підозри, червоним – підтверджені випадки захворювань коронавірусів, зеленим – населені пункти, де ще немає випадків інфікування коронавірусом.

Згідно з даними на мапі, в Україні з підозрою на коронавірус перебувають 199 осіб, підтверджених випадків зараження Covid-19 – 14, смертей – 2.

Раніше повідомлялося, що за добу в Україні зафіксовано 79 підозр на COVID-19.

На території України зафіксовано два нові випадки коронавірусу COVID-19. Загальна кількість хворих в країні зросла до 16.