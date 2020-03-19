Карту запущено за підтримки директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента.

На ній зображено дані поширення COVID-19 в режимі онлайн окремо по областям України. Помаранчевим кольором зображені підозри, червоним – підтверджені випадки захворювань коронавірусів, зеленим – населені пункти, де ще немає випадків інфікування коронавірусом.

Згідно з даними на мапі, в Україні з підозрою на коронавірус перебувають 199 осіб, підтверджених випадків зараження Covid-19 – 14, смертей – 2.

Фото: скріншот сайту public.tableau.com

Раніше повідомлялося, що за добу в Україні зафіксовано 79 підозр на COVID-19.

  • Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу COVID-19 у Донецькій області виявлено в Маріуполі. Захворів чоловік, який повернувся з Єгипту.
  • У народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. Минулого тижня він повернувся з-за кордону. Інформацію про інфікування нардепа підтвердили в МОЗ України.