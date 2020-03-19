Карту запущено за підтримки директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента.
На ній зображено дані поширення COVID-19 в режимі онлайн окремо по областям України. Помаранчевим кольором зображені підозри, червоним – підтверджені випадки захворювань коронавірусів, зеленим – населені пункти, де ще немає випадків інфікування коронавірусом.
Згідно з даними на мапі, в Україні з підозрою на коронавірус перебувають 199 осіб, підтверджених випадків зараження Covid-19 – 14, смертей – 2.
Раніше повідомлялося, що за добу в Україні зафіксовано 79 підозр на COVID-19.
- На території України зафіксовано два нові випадки коронавірусу COVID-19. Загальна кількість хворих в країні зросла до 16.
- Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу COVID-19 у Донецькій області виявлено в Маріуполі. Захворів чоловік, який повернувся з Єгипту.
- У народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. Минулого тижня він повернувся з-за кордону. Інформацію про інфікування нардепа підтвердили в МОЗ України.