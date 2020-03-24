Більшість (88 %) населення турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35 % дуже сильно турбує.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року.

При цьому, ті, кого поширення вірусу не турбує, становлять лише 6 %.

Зазначається, що серед проблем і складнощів, які зараз найбільше хвилюють українців, проблеми здоров’я близьких (65 %), свого здоров’я (32 %) та невизначеність ситуації (46 %).

Громадян України також турбують фінансові труднощі (29 %), складність перебувати вдома (28 %) та відсутність міського транспорту (15 %).

Водночас, загроза втратити роботу хвилює 9 % респондентів, а неоплачувана відпустка – 7 %.

Під час дослідження, що проводилося на онлайн панелі Inpoll, було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80 % міського населення). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,,95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує 5 %.