Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, за ніч росіяни 9 разів обстріляли Нікопольський район. Для обстрілів окупанти використовували РСЗВ “Град” та важку артилерію.
Найбільше постраждав районний центр: у Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів.
Серед людей ніхто не постраждав, однак ворожі снаряди пошкодили зо два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі, газогони та 50 сонячних панелей.
У Червоногригорівській та Марганецькій громадах також минулося без постраждалих, але пошкоджено декілька багатоповерхівок, лінія електропередач і газопровід
“Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили”, – повідомив Резніченко.
- У ніч на 3 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з населених пунктів Запорізької області.