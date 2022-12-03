Протягом ночі 3 грудня російські армійці обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок злочинних дій окупантів пошкоджено низку будинків, а також газогони та електромережі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, за ніч росіяни 9 разів обстріляли Нікопольський район. Для обстрілів окупанти використовували РСЗВ “Град” та важку артилерію.

Найбільше постраждав районний центр: у Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

Серед людей ніхто не постраждав, однак ворожі снаряди пошкодили зо два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі, газогони та 50 сонячних панелей.

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах також минулося без постраждалих, але пошкоджено декілька багатоповерхівок, лінія електропередач і газопровід

“Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили”, – повідомив Резніченко.