Про це в Instagram написала прессекретарка Зеленського – Юлія Мендель.

За її словами, нові двері Офіс президента не буде купувати, а відновлять старі. Це робиться з метою економії коштів.

“Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс Президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму”, – написала Мендель, підкресливши, що за цей “вандалізм точно має бути відповідальність”.

“Хто намагався підпалити державний герб України на табличці на вході в Офіс президента, ламав двері та вікна і малював свастику на стіні – кожен повинен відповісти за законом”.

При цьому прессекретарка Зеленського підкреслила, що на Банковій часто збираються протестувальники, втім, жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.