Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що витоку газу на "Північних потоках" не випадковість. В Європі стурбовані через аварії на газопроводах.

Про це повідомив Боррель у Twitter.

Він зазначив, що за наявною інформацією — витоки газу є результатом навмисних дій. Днем раніше у морському управлінні Швеції попередили про витоки на газопроводах “Північний потік” у водах Швеції та Данії.

“Пошкодження Північного потоку 1 і 2 не є випадковим збігом і вплинуло на всіх нас”, — заявив голова дипломатії ЄС.

За словами Жозепа Борреля, ЄС підготує рішучу та спільну відповідь. Він наголосив, що абсолютно неприйнятно навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури.

Reuters додали, що ЄС планує посилити захист енергетичної інфраструктури після інцидентів. За словами голови дипломатії, Євросоюз виступає “за” будь-яке розслідування стосовно інциденту. Також блок зробить “кроки для підвищення стійкості в галузі енергетичної безпеки”.