Про це повідомив Боррель у Twitter.
Він зазначив, що за наявною інформацією — витоки газу є результатом навмисних дій. Днем раніше у морському управлінні Швеції попередили про витоки на газопроводах “Північний потік” у водах Швеції та Данії.
“Пошкодження Північного потоку 1 і 2 не є випадковим збігом і вплинуло на всіх нас”, — заявив голова дипломатії ЄС.
За словами Жозепа Борреля, ЄС підготує рішучу та спільну відповідь. Він наголосив, що абсолютно неприйнятно навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури.
Reuters додали, що ЄС планує посилити захист енергетичної інфраструктури після інцидентів. За словами голови дипломатії, Євросоюз виступає “за” будь-яке розслідування стосовно інциденту. Також блок зробить “кроки для підвищення стійкості в галузі енергетичної безпеки”.
- В ЄС розслідують причини витоки газу на “Північному потоці” і не запущеному в роботу “Північному потоці-2”. Не виключають можливості диверсії.
- В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах “Північній потік” під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.
- Данія вважає витоку з газопроводу Nord Stream “навмисними діями”, наголосила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен 27 вересня під час заяви для преси.