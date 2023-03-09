Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.
7 березня Лукашенко підтвердив, що один із невеликих російських літаків раннього попередження та керування A-50, дислокованих у Білорусі, було пошкоджено.
Літак майже напевно було атаковано маленькою повітряною системою без екіпажу.
Найімовірніше, після цієї атаки А-50 перемістили на ремонтне підприємство у Таганрозі (Росія). До Таганрога політ відбувався на висоті нижчій за звичайну, ймовірно, через пошкодження гермокабіни.
Літак А-50, ймовірно, забезпечував ситуаційну обізнаність для винищувача МіГ-31K, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного запуску AS-24 KILLJOY, яку Росія вважає ключовим стратегічним потенціалом.
Завдяки модифікації внутрішній радар винищувачів було видалено, щоб збалансувати планер, що змусило російських пілотів залежати від зовнішніх джерел ситуаційної обізнаності, таких як А-50.
“Цілком реалістичною є можливість того, що спільна російсько-білоруська повітряна діяльність тепер буде змушена покладатися на наземне управління та супровід винищувачів, поки не буде розгорнуто іншу опору”, – резюмували у британській розвідці.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія зараз не може виробляти радіолокаційні літаки А-50.