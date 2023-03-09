На тижні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що унаслідок вибухів на аеродромі "Мачулищі" пошкоджень зазнав російський радіолокаційний літак А-50. У розвідці Великої Британії вважають, що це вплине на спільну російсько-білоруську повітряну діяльність.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

7 березня Лукашенко підтвердив, що один із невеликих російських літаків раннього попередження та керування A-50, дислокованих у Білорусі, було пошкоджено.

Літак майже напевно було атаковано маленькою повітряною системою без екіпажу.

Найімовірніше, після цієї атаки А-50 перемістили на ремонтне підприємство у Таганрозі (Росія). До Таганрога політ відбувався на висоті нижчій за звичайну, ймовірно, через пошкодження гермокабіни.

Літак А-50, ймовірно, забезпечував ситуаційну обізнаність для винищувача МіГ-31K, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного запуску AS-24 KILLJOY, яку Росія вважає ключовим стратегічним потенціалом.

Завдяки модифікації внутрішній радар винищувачів було видалено, щоб збалансувати планер, що змусило російських пілотів залежати від зовнішніх джерел ситуаційної обізнаності, таких як А-50.

“Цілком реалістичною є можливість того, що спільна російсько-білоруська повітряна діяльність тепер буде змушена покладатися на наземне управління та супровід винищувачів, поки не буде розгорнуто іншу опору”, – резюмували у британській розвідці.