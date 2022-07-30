Експерти з Інституту вивчення війни проаналізували обстріл в'язниці на території тимчасово окупованої Оленівки (Донецька область), внаслідок якого загинуло щонайменше декілька десятків українських військовополонених. За даними аналітиків, версія РФ про те, що це начебто ЗСУ завдали удару по в'язниці з HIMARS - неправдива.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що Україна та Росія звинувачують одна одну в обстрілі в’язниці в Оленівці, що на Донеччині. У цій в’язниці окупанти утримували українських військовополонених, зокрема і бійців полку “Азов”.

“Україна та Росія звинувачують одна одну в атаці, і наявні візуальні докази, здається, підтверджують твердження України більше, ніж росіян, але ISW наразі не може незалежно оцінити характер атаки чи відповідальність за неї”, – зауважили експерти.

За даними окупантів, внаслідок обстрілу загинуло не менше 40 українських військових та ще понад 70 отримали поранення. У Росії також поспішили звинуватити в обстрілі ЗСУ. За версією загарбників, удар по в’язниці було завдано з HIMARS.

Російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости навіть опублікувало відео обстріляної в’язниці, на якому видно сліди від пожежі. Також пропагандисти продемонстрували фрагменти начебто ракети HIMARS.

Однак проаналізувавши це відео аналітики ISW дійшли висновку, що сліди пошкоджень від пожежі, показані російським ЗМІ, не відповідають тим пошкодженням, які можуть бути внаслідок обстрілу HIMARS.

Більш того, російські ЗМІ, демонструючи уламки ракети, не надали жодних доказів, що ці уламки знайдені саме в Оленівці.