Одна з наданих Україні систем Patriot, котра була пошкоджена під час нещодавньої масованої ракетної атаки РФ на Київ, вже відремонтована, зазначили у Пентагоні.

Джерело: CNN.

Російський обстріл Києва, зокрема гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, крилатими ракетами “Калібр” та іншими боєприпасами — пошкодив генератор батареї Patriot і частину електроніки системи.

Одна система Patriot була пошкоджена, але зараз її відремонтовано, вона повністю відновлена ​​та працює”, – зазначила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Раніше повідомляли, що пошкодження були мінімальними, ймовірно викликані, падінням уламків російської ракети.

У CNN повідомили, що під час масованої ракетної атаки російських загарбників на Київ, ймовірно, система Patriot зазнала пошкоджень, проте вціліла і не була знищена.

16 травня міністерство оборони Росії повідомило, що “високоточним ударом гіперзвукового ракетного комплексу “Кинджал” по місту Київ було уражено зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва”.

Своєю чергою, українські офіційні особи заявили, що успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами, але українські військові відмовилися коментувати заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.

Згодом представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що у Білому домі не можуть підтвердити інформації про те, що Patriot в Україні було пошкоджено.

Після чого, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що установку Patriot знищити одним ударом ракети “Кинджал” неможливо.

Вже 17 травня у Кремлі заявили, що троє російських науковців, які працювали над гіперзвуковими ракетними технологіями, зіштовхуються з “дуже серйозними звинуваченнями” у розслідуванні щодо державної зради, яке викликало тривогу в науковій спільноті РФ.

Станом на сьогодні Україна має дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну подарували США, а іншу спільно подарували Німеччина та Нідерланди. Наразі невідомо, яка з цих систем була потенційно пошкоджена.

За словами офіційних осіб США, росіянам вдалося вловити сигнали, які випромінює Patriot, що дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети “Кинджал”.