Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Уряду.
За його словами, Кабмін запровадив можливість пред’явлення е-паспорту, е-паспорту для виїзду за кордон та ідентифікаційного коду замість звичайного паспорта в рамках експериментального проєкту в таких випадках:
- надання послуг поштового зв’язку;
- проведення банківських операцій;
- підтвердження віку під час придбання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;
- надання послуг з медичного обслуговування;
- надання готельних послуг;
- надання телекомунікаційних послуг;
- пред’явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;
- надання адміністративних послуг;
- повернення сплачених за товар коштів.
Крім того, передбачена можливість перевірки валідності таких документів без передачі електронної копії.
“Експериментальний проєкт запускають у зв’язку з тим, що громадяни вже масово стикаються з неможливістю використання додатку “Дія” в частині торгових мереж, банків, поштових відділень”, – додав Гончаренко.
- Раніше Кабінет Міністрів сьогодні прийняв рішення щодо запуску експериментального проєкту “Смарт-Дія”.