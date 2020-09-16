Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні розширив можливость використання електронного паспорту.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Уряду.

За його словами, Кабмін запровадив можливість пред’явлення е-паспорту, е-паспорту для виїзду за кордон та ідентифікаційного коду замість звичайного паспорта в рамках експериментального проєкту в таких випадках:

надання послуг поштового зв’язку;

проведення банківських операцій;

підтвердження віку під час придбання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;

надання послуг з медичного обслуговування;

надання готельних послуг;

надання телекомунікаційних послуг;

пред’явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;

надання адміністративних послуг;

повернення сплачених за товар коштів.

Крім того, передбачена можливість перевірки валідності таких документів без передачі електронної копії.

“Експериментальний проєкт запускають у зв’язку з тим, що громадяни вже масово стикаються з неможливістю використання додатку “Дія” в частині торгових мереж, банків, поштових відділень”, – додав Гончаренко.