Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Уряду.

За його словами, Кабмін запровадив можливість пред’явлення е-паспорту, е-паспорту для виїзду за кордон та ідентифікаційного коду замість звичайного паспорта в рамках експериментального проєкту в таких випадках:

  • надання послуг поштового зв’язку;
  • проведення банківських операцій;
  • підтвердження віку під час придбання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;
  • надання послуг з медичного обслуговування;
  • надання готельних послуг;
  • надання телекомунікаційних послуг;
  • пред’явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;
  • надання адміністративних послуг;
  • повернення сплачених за товар коштів.

Крім того, передбачена можливість перевірки валідності таких документів без передачі електронної копії.

“Експериментальний проєкт запускають у зв’язку з тим, що громадяни вже масово стикаються з неможливістю використання додатку “Дія” в частині торгових мереж, банків, поштових відділень”, – додав Гончаренко.

  • Раніше Кабінет Міністрів сьогодні прийняв рішення щодо запуску експериментального проєкту “Смарт-Дія”.