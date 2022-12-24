Португалія передала 50 тисяч євро, які було зібрано з продажу марки солідарності на відбудову центру реабілітації в Київській області "Бородянка-Центр".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Відтак, з продажу марки солідарності було зібрано 50 тисяч євро. Поштовий оператор CTT – Correios de Portugal передав ці кошти на відбудову “Бородянка-Центру” – центру реабілітації Міністерства у справах ветеранів України в Київській області.

Зазначимо, що 27 вересня цього року оператор поштових послуг Португалії CTT – Correios de Portugal запустив в обіг марку “Солідарні з українським народом”. На марці номіналом 0,95 євроцента зображено сонце на блакитному фоні – Rising Sun. Її було випущено накладом у 75 тисяч примірників.

Нагадаємо, у березні 2022 року Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення Мінветеранів був вщент знищений внаслідок прямого влучання снаряда від російського танку. Тому Мінветеранів ініціювало створення на базі зруйнованого закладу створення сучасного центру психологічної реабілітації “Бородянка-Центр”.

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна розповіла, що центр спеціалізуватиметься на психологічній реабілітації захисників, захисниць, членів їхніх родин та сімей полеглих героїв. Усі послуги надаватимуться безоплатно. Крім того, у центрі планується досліджувати феномени нелюдськості та геноциду російських окупантів щодо українського народу, щоб унеможливити такі злочинні акти у майбутньому.

Зауважимо, що символічна церемонія передачі коштів з продажу марки солідарності відбулася 21 грудня в посольстві України в Португалії. Під час заходу були присутні директор з питань філателії поштового оператора Португалії CTT – Correios de Portugal Раул Моррейра та тимчасовий повірений у справах України в Португалії Володимир Козлов.

Генеральний директор CTT, Жуау Бенту, наголосив: “Ми з почуттям виконаної місії робимо цю пожертву Бородянському центру, дотримуючись вказівок українського уряду. Попри те, що ця марка продовжує продаватися у наших відділеннях, кількість вже проданих марок станом на сьогодні наповнює нас гордістю за велику солідарність португальського народу з такими благородними справами, як ця”.