У середу, 3 лютого, група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) відвідала лабораторію інституту вірусології в Ухані (Китай) у рамках розслідування причин виникнення пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначена лабораторія була об’єктом змов і припущень щодо походження пандемії.

Зокрема, звучали думки, що саме лабораторія Уханьського інституту вірусології могла бути джерелом коронавірусу. Як зазначає CNN, такі припущення озвучували представники адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа без надання будь-яких доказів. Однак представники наукової спільноти називали цю версію малоймовірною (посилаючись на порівняльний аналіз геномних даних).

Зазначена лабораторія є філією Китайської академії наук і була створена після смертельної епідемії важкого гострого респіраторного синдрому (SARS), що охопила Китай та інші частини Азії в 2002 і 2003 роках.

Це перша лабораторія на території континентального Китаю з рівнем біобезпеки 4 (найвищий рівень біологічного захисту, який присвоюють лабораторіям, що працюють із найнебезпечнішими в світі патогенами).

Відомо, що команда лабораторії в Ухані на чолі з вірусологом Ші Чженлі займалася дослідженням коронавірусів, які переносяться кажанами.

Кажани є переносниками багатьох інфекційних патогенів, які є згубними для людей, включно з вірусом Ебола, сказом, SARS та близькосхідним респіраторним синдромом (MERS).

Існує версія, що вірус SARS-Cov-2, який спровокував пандемію COVID-19, також еволюціонував у кажанів, а потім поширився на людей, можливо, через іншу тварину (проміжного переносника).

Експерт ВООЗ Пітер Дасзак вже заявив у коментарі журналістам, що він упевнений у протоколах безпеки лабораторії.

“Я дуже добре знаю цю лабораторію”, – повідомив Дасзак, який у минулому тісно співпрацював з вірусологом Ші Чженлі.

За підсумками візиту в лабораторію Дасзак написав у Twitter, що відбулася “надзвичайно важлива зустріч” з її співробітниками і “відверта дискусія”.

Як повідомляє агентство Associated Press, візит експертів ВООЗ до інституту тривав близько 3 годин. Фахівці за його підсумками не спілкувалися з журналістами, а відразу поїхали.

Варто відзначити, що експерти ВООЗ прибули до Китаю в середині січня 2021 року. До Ухані приїхала група з 10 незалежних фахівців на чолі з Пітером Бен Ембареком – провідним експертом ВООЗ із захворювань тварин, що передаються іншим видам.

Після 14-денного карантину вони розпочали роботу з пошуку джерела походження COVID-19.

Представники ВООЗ вже встигли відвідати лікарні, дослідні інститути, а також ринок “Хуанань” (де наприкінці 2019 року було вперше виявлено кластер випадків захворювання на COVID-19).

Інформація про випадки зараження коронавірусом в Ухані з’явилася саме наприкінці 2019 року.

Спочатку вважалося, що вірус виник на ринку, де, серед іншого, торгували екзотичними тваринами для їх вживання в їжу (наприклад, панголінами). Висловлювалися припущення, що саме тут вірус перейшов від тварин до людей.

Але походження вірусу досі залишається предметом серйозних суперечок. Деякі експерти вважають, що він виник не на ринку в Ухані, а ринок просто став сприятливим середовищем для його поширення.