Про це повідомило 9to5mac.
Лише через день після того, як було представлено оновлення компанія побачила величезний сплеск попиту. Користувачів зацікавило оприлюднення Microsoft нових можливостей штучного інтелекту на основі OpenAI у браузері Edge і пошуковику Bing.
Нині браузер Edge для iOS займає третє місце в категорії утиліт, а Bing піднявся до 10-ї найпопулярнішої серед усіх безплатних програм в Apple App Store. Раніше пошуковик займав 160-е місце в рейтингу додатків для підвищення продуктивності. Крім того, раніше він не був у переліку Apple для загального списку безплатних додатків.
В Edge з пошуковою системою Bing компанія використала досвід із вбудованою функцією, схожою на штучний інтелект ChatGPT.
Тепер програму Bing на iPhone можна побачити на головній сторінці із запитом, чи хочете ви приєднатися до списку очікування нових можливостей ШІ. Видання зазначило, що схоже за все, Microsoft надає пріоритет користувачам, які завантажують програму Bing як пошук за умовчанням на ПК.
Корпорація заявляла, що “мільйонам” людей зі списку очікування буде запропоновано спробувати нову інтеграцію ШІ “протягом наступних кількох тижнів”.
- Google оголосив про запуск для довірених тестувальників нового сервісу штучного інтелекту (ШІ) під назвою Bard. Планується, що він буде конкурентом ChatGPT від Open AI.
- У грудні повідомлялося, що найближчими місяцями ChatGPT, система генерації тексту від OpenAI, планують оновити до наступної версії. У штучному інтелекті (ШІ) вбачають одночасно революцію і загрозу для справжньої та фальшивої інформації в Інтернеті.