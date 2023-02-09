Корпорація Microsoft представила свій новий браузер Edge і оновлену пошукову систему Bing, яка очолила чарти App Store. Пошуковик інтегрує досвід ChatGPT через OpenAI.

Про це повідомило 9to5mac.

Лише через день після того, як було представлено оновлення компанія побачила величезний сплеск попиту. Користувачів зацікавило оприлюднення Microsoft нових можливостей штучного інтелекту на основі OpenAI у браузері Edge і пошуковику Bing.

Нині браузер Edge для iOS займає третє місце в категорії утиліт, а Bing піднявся до 10-ї найпопулярнішої серед усіх безплатних програм в Apple App Store. Раніше пошуковик займав 160-е місце в рейтингу додатків для підвищення продуктивності. Крім того, раніше він не був у переліку Apple для загального списку безплатних додатків.

В Edge з пошуковою системою Bing компанія використала досвід із вбудованою функцією, схожою на штучний інтелект ChatGPT.

Тепер програму Bing на iPhone можна побачити на головній сторінці із запитом, чи хочете ви приєднатися до списку очікування нових можливостей ШІ. Видання зазначило, що схоже за все, Microsoft надає пріоритет користувачам, які завантажують програму Bing як пошук за умовчанням на ПК.

Корпорація заявляла, що “мільйонам” людей зі списку очікування буде запропоновано спробувати нову інтеграцію ШІ “протягом наступних кількох тижнів”.