Відповідний кліп опублікований на його YouTube.

За словами артиста, це пісня-емоція, якою він хотів донести слухачам із країни-агресора та терориста ставлення українців до всього, що абсурдно називають “рускім міром”.

На його думку, немає ніякого миру – росіяни принесли руйнування й біль на його землю: “Вони розпалюють полум’я світової війни. Тому більше не буде російських назв вулиць в українських містах та селах, не буде романів, віршів та пісень. Разом із тисячами наших дітей, матерів, батьків — вони спалені в полум’ї від російських бомб і ракет”, — зазначив співак.

Олексій наголосив, що це остання робота, яка випускається російською. Зараз він працює над україномовним матеріалом, який незабаром всі почують.

“Вважаю, що всі медійні люди мають бути прикладом для народу та в публічній площині спілкуватися українською мовою. Так само й пісні мають бути написані українською, бо російська — це мова ворога. Наша рідна мова — наша зброя”, — зауважив POSITIFF.

Артист констатував, що українці мають відрізняти свою культуру, адже артист — це культурна одиниця тієї чи іншої країни: “Хоч би як це звучало, наше важливе завдання — освоїти рідну мову. Ти навчився ходити, їздити на авто, говорити англійською. Нерозумно виправдовуватися, що “це складно”, — ствердив Завгородній.

У композиції присутня нецензурна лексика.

За Бучу, Ірпінь, Чернігів та Київ

Еб*чі нах*й,

Ну, хто ви такі?!

Хто ви тепер для мене?

русня

Ганчірки, г*вно і х*йня

русня

Палиці, фуфло, діра, пар*ша

раша з усіх раш

Ваша раша

І назавжди тепер вона не наша раша

Чи не наша, а Крим?

А Крим буде наш!