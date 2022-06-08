Про це він повідомив у Telegram.
У Міністерстві аграрної політики та продовольства зазначають, що засіяно 75% від торішніх площ. Водночас необхідно підготуватися до збору врожаю, адже наразі перед аграріями стоїть низка викликів. Наприклад, забезпечення пального для аграріїв.
Також необхідність вивозу урожаю. Через блокування Росією наших портів залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур. Шмигаль зауважив, що Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України.
Водночас потрібно зберегти новий врожай. Прем’єр-міністр додав, що розглядається можливість організації мобільних сховищ. Це має збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.
- Нагадаємо, що очільник Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї проти країн, що розвиваються.
- Проте, Туреччина має намір закуповувати зерно з України зі знижкою більш ніж у 25%. Це пов’язано з тим, що Анкара виступає третьою стороною для розв’язання проблеми з розблокування експорту зернових з портів України.
- Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.
- Також за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.
- Втім, очільник російського МЗС Сергій Лавров висунув нові вимоги задля розблокування українських кораблів із продовольством.