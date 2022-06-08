За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, посівна кампанія в Україні, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно.

Про це він повідомив у Telegram.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства зазначають, що засіяно 75% від торішніх площ. Водночас необхідно підготуватися до збору врожаю, адже наразі перед аграріями стоїть низка викликів. Наприклад, забезпечення пального для аграріїв.

Також необхідність вивозу урожаю. Через блокування Росією наших портів залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур. Шмигаль зауважив, що Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України.

Водночас потрібно зберегти новий врожай. Прем’єр-міністр додав, що розглядається можливість організації мобільних сховищ. Це має збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.