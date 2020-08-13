Про це повідомив міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршічек в ефірі ČT24.
За словами Петршічека, такі заяви абсолютно недоречні: чеський уряд не брав участі в організації демонстрацій, а народ Білорусі має право висловлюватися про події в країні.
Також він закликав Лукашенко надати докази причетності Чехії до організації протестів.
“Свобода слова і зборів повинна бути стандартом в Європі”, – сказав міністр.
Петршічек заявив, що МЗС Чехії засуджує те, що відбувається в Білорусі: хід виборчої кампанії, арешт опозиційних кандидатів і недопуск в країну міжнародних спостерігачів.
- Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі. Він заявив, що ними керують “з Польщі, Великобританії та Чехії”.