Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, заявив, що померлого посла України в Китаї Сергія Камишева, останні пів року тероризували звільненням.

Про це Богдан повідомив у Facebook.

За його словами, Камишеву погрожували звільненням, тому що вважали його “людиною Богдана”.

“Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї. Останні пів року один пі…рас тероризував його звільненням, тому що “людина Богдана”. Тупому виродку незрозуміло що таке професіоналізм і незрозуміло що таке інтереси держави. Ти будеш сидіти…”, – написав Богдан.