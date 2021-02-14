Про це Богдан повідомив у Facebook.
За його словами, Камишеву погрожували звільненням, тому що вважали його “людиною Богдана”.
“Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї. Останні пів року один пі…рас тероризував його звільненням, тому що “людина Богдана”. Тупому виродку незрозуміло що таке професіоналізм і незрозуміло що таке інтереси держави. Ти будеш сидіти…”, – написав Богдан.
- У віці 64 років в неділю, 14 лютого, помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.
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