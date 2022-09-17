Про це повідомляє Vatican News.
Також разом з ним були ще троє людей — католицький та протестантський єпископи, а також супутній військовий.
За словами Краєвського, їхній мікроавтобус привозив допомогу мешканцям сіл зовсім поруч з лінією фронту, де не буває майже ніхто, крім військових.
Місія успішно довезла вантаж у першу точку на маршруті, але біля другої потрапила під обстріл: “Вперше в житті я не знав, куди втікати…бо не достатньо просто бігти, потрібно знати куди…”, — сказав Конрад Краєвський.
Варто зауважити, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Зокрема було доставлено допомогу в усі задумані місця. Кардинал Краєвський роздавав розарії, які благословив Папа.
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