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Посланець Папи Римського працює над «механізмом» повернення українських дітей з РФ

Посланець миру Папи Римського Франциска в Україні кардинал Маттео Зуппі повідомив, що працює над "механізмом", який міг би забезпечити повернення дітей, яких окупанти вивезли до Росії.

Вівторок, 4 липня 2023, 21:01
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Джерело: SkyNews

Кардинал Зуппі розповів, що наразі розглядається питання, як можна запустити механізм повернення дітей на територію України, після того, як їх незаконно вивезли росіяни.

Він зазначив, що особисто обговорював це питання з понтифіком.

Італійський кардинал минулого тижня відвідав Москву, а раніше перебував з візитом у Києві.

Ватикан описав його зусилля як “спрямовані на виявлення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру”.

Одначе, посланець Папи Римського зазначив, що не працює над “мирним планом” чи “посередництвом” між Україною та Росією, пояснивши, що він просто зосереджується на “гуманітарних аспектах”.

Зауважимо, Папа Римський Франциск 30 червня – після повернення із Москви свого посланця миру, який пробув там три дні – заявив, що російсько-українській війні, схоже, “не видно кінця”.

Теги: вожнні злочини рф, Папа Римський, повернення українських дітей, понтифік, посланець

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