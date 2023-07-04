Посланець Папи Римського працює над «механізмом» повернення українських дітей з РФ

Джерело: SkyNews
Кардинал Зуппі розповів, що наразі розглядається питання, як можна запустити механізм повернення дітей на територію України, після того, як їх незаконно вивезли росіяни.
Він зазначив, що особисто обговорював це питання з понтифіком.
Італійський кардинал минулого тижня відвідав Москву, а раніше перебував з візитом у Києві.
Ватикан описав його зусилля як “спрямовані на виявлення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру”.
Одначе, посланець Папи Римського зазначив, що не працює над “мирним планом” чи “посередництвом” між Україною та Росією, пояснивши, що він просто зосереджується на “гуманітарних аспектах”.
Зауважимо, Папа Римський Франциск 30 червня – після повернення із Москви свого посланця миру, який пробув там три дні – заявив, що російсько-українській війні, схоже, “не видно кінця”.
- У травні Папа попросив Зуппі стати його посланцем миру, і кардинал відвідав Київ на початку червня для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
- Папа Римський Франциск заявив, що повернення окупованих Росією територій України є “політичною проблемою”.
- 21 травня після недільної молитви Папа Римський Франциск закликав не звикати до конфліктів і насильства та залишатися близькими з українським народом.