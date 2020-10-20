Про це поінформував сам Зеленський, починаючи свій виступ з трибуни ВР, повідомляє кореспондент #Букв.

“Відповідно до Конституції України звертаюся з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. І цей офіційний початок буде єдиним спільним із попередніми посланнями президентів України. Час змінювати традиції. Раніше депутатам роздавали величезний талмуд, який вони не збиралися читати, а президент не збирався виконувати. За QR-кодом, який лежить перед вами, ви зможете завантажити це послання”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що для тих, хто “не вміє або думає, що це частина плану Білла Гейтса з чіпування населення”, послання з’явиться на офіційному сайті Офісу президента України.

Також Зеленський запропонував з наступного року запрошувати на виступ з посланням “з кожної області України військових, медиків, вчителів, студентів, молоді родини, пенсіонерів, громадських діячів, підприємців, науковців, митців, спортсменів і звітувати про те, що зроблено, презентувати плани на майбутнє людям, які найняли мене на 5 років”.