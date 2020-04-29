Про це повідомляє джерело #Букв.

Представник компанії, яка організовує працевлаштування українців в Британії, повідомив #Буквам, що українці вилетіли в рамках державної програми уряду цієї країни й будуть працювати у сфері сільського господарства.

Рейс повинен був виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40 авіакомпанією МАУ ( “Міжнародні авіалінії України”). Він був організований для доставки до Британії на роботу українських громадян, що мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.

Незважаючи на те, що рейс був організований на замовлення британського роботодавця, який завчасно потурбувався про забезпечення працівників довгостроковими контрактами, українців з країни все ж таки не випустили.

Інформація про заборону виконати рейс була отримана лише за дві години до вильоту. При цьому українці, які планували полетіти в Лондон, вже добралися до аеропорту в умовах карантину та відсутності регулярного наземного пасажирського сполучення. Люди приїхали в аеропорт в 9-10 ранку, а деякі приїхали ще вночі, так як з усієї України приїжджали.

Міністерство закордонних справ України 4 рази давало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж раз це рішення скасовувало.

Вилетів літак тільки в 21: 38 з аеропорту “Бориспіль”.

Як відомо, сьогодні українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України.

Рейс мав виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40. Він був організований для доставлення до Великої Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.

Українці повинні були вилетіти в рамках державної програми уряду цієї країни і працювати у сфері сільського господарства. Міністерство закордонних справ України 4 рази давало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж разів це рішення скасовувало.

Згідно з інформацією з джерел #Букв у “Борисполі”, керівництво МАУ (директор Євгеній Дихне) намагалося добитися в Кабінеті Міністрів, щоб рейс все ж випустили, але це не вдалося зробити.

Пасажири весь цей час перебувають в аеропорту. Люди в “Борисполі” надто обурені скасуванням рейсу.