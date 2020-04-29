Про це повідомляє джерело #Букв.
Представник компанії, яка організовує працевлаштування українців в Британії, повідомив #Буквам, що українці вилетіли в рамках державної програми уряду цієї країни й будуть працювати у сфері сільського господарства.
Рейс повинен був виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40 авіакомпанією МАУ ( “Міжнародні авіалінії України”). Він був організований для доставки до Британії на роботу українських громадян, що мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.
Незважаючи на те, що рейс був організований на замовлення британського роботодавця, який завчасно потурбувався про забезпечення працівників довгостроковими контрактами, українців з країни все ж таки не випустили.
Інформація про заборону виконати рейс була отримана лише за дві години до вильоту. При цьому українці, які планували полетіти в Лондон, вже добралися до аеропорту в умовах карантину та відсутності регулярного наземного пасажирського сполучення. Люди приїхали в аеропорт в 9-10 ранку, а деякі приїхали ще вночі, так як з усієї України приїжджали.
Міністерство закордонних справ України 4 рази давало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж раз це рішення скасовувало.
Вилетів літак тільки в 21: 38 з аеропорту “Бориспіль”.
Як відомо, сьогодні українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України.
Рейс мав виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40. Він був організований для доставлення до Великої Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.
Українці повинні були вилетіти в рамках державної програми уряду цієї країни і працювати у сфері сільського господарства. Міністерство закордонних справ України 4 рази давало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж разів це рішення скасовувало.
Згідно з інформацією з джерел #Букв у “Борисполі”, керівництво МАУ (директор Євгеній Дихне) намагалося добитися в Кабінеті Міністрів, щоб рейс все ж випустили, але це не вдалося зробити.
Пасажири весь цей час перебувають в аеропорту. Люди в “Борисполі” надто обурені скасуванням рейсу.
- Напередодні стало відомо, що Україна тимчасово заборонила своїм громадянам виїзд за кордон на сезонні роботи. Голова МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що країни Євросоюзу надсилають запити на відправку сезонних працівників, зазначивши, що влада нашої країни керується “перш за все міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян”. Кулеба висловив думку, що на тлі пандемії “поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності”.
- Як розповів #Буквам юрист Володимир Владимиров, заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.