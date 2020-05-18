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Після анексії Крим вимушено покинули майже 50 тисяч людей

Після незаконної анексії Криму Російською Федерацією півострів змушене покинули близько 50 тисяч чоловік.

Понеділок, 18 травня 2020, 18:57

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, з 2014 року в Криму тривають переслідування кримських татар через релігійні переконання і в зв’язку з незгодою з незаконною окупацією.

“Нестерпні умови проживання, численні незаконні обшуки, затримання, позбавлення волі обумовлюють корінний народ півострова залишати Крим. Більше 48 тисяч громадян були змушені покинути окуповану територію Криму і переміститися на підконтрольну уряду України територію. У той же час, РФ здійснює активну колонізацію території півострова. За час окупації країна-агресор прямо, або побічно перемістила зі своєї території майже 73 тисячі своїх громадян на окуповану територію”, – розповів він.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що дії Росії в Криму містять ознаки порушення 49 статті Конвенції про захист цивільного населення, яка забороняє примус до індивідуального, або масового переселення, або депортацію.

Також наголошується, що 18-20 травня 1944 року з Криму були насильно депортовані 250 тисяч чоловік, більшість з яких складали представники кримськотатарського народу. Згідно з дослідженнями Інституту демографії та соціальних досліджень, депортація кримських татар призвела до загибелі близько 50 000 людей.

18 травня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу – в цей день у 1944 році назад почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Теги: Офис генерального прокурора, анексія Криму, Крим, кримські татари

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