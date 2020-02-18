Про це розповів сьогодні на брифінгу очільник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

“Станом на цю годину всі наші позиції знаходяться під контролем наших військ”, – наголосив він.

Хомчак висловив думку, що спроба штурму українських позицій була здійснена з метою захоплення спостережних постів.

“Сьогодні була не провокація. Сьогодні п’яті роковини подій у Дебальцевому. І противник показує для їхнього “світу”, що це була їхня перемога. Ми розцінюємо так, що вони хотіли ці спостережні пости захопити з метою, напевно, показати своєму населенню, всім, перед ким вони звітують, що “ми можемо, ми захопили, просунулися вперед на якихось 500 м, 300 м”. Це війна, і там кожен метр дорогий. У тактичному плані, в оперативному плані, в принципі, воно в обстановці не змінює нічого. Але для людей, які на війні, кожен метр, який вони захищають, политий кров’ю і дуже дорогий”, – зазначив Хомчак.

Коментуючи свою заяву, що українські воїни залишили один із наглядових постів 72-ї бригади, начальник Генштабу ЗСУ пояснив, що це було необхідно для нанесення удару.

“Бійці відійшли. Це не позиція, а спостережний пункт. Від нього відійшли, тому що туди потрібно було наносити удар. Там був бій, вони відійшли. Наш “двохсотий” залишився там, і “двохсоті” противника також знаходяться там. Там противника зараз немає. Там працювала наша артилерія”, – розповів Хомчак.

Він також поінформував, що близько 10:00 противник “запросив режим тиші, щоб забратися своїх убитих і поранених”. За даними Генштабу, окупанти зазнали втрат: четверо загиблих і шість поранених.

“Зараз працює Спільний центр координації і контролю для того, щоб ми могли забрати звідти нашого загиблого, а противник – своїх .. Зараз ситуація контрольована. Всі резерви і підрозділи працюють згідно з раніше прийнятим рішенням”, – заявив Хомчак.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.