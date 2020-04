Про це пише Sky News.

Очікується, що вже 27 квітня він повернеться до роботи.

Останні два тижні Джонсон провів в заміській резиденції Чекерс, де відновлювався і, дотримуючись рекомендацій лікарів, не приймав активної участі в роботі уряду.

Джонсон не з’являвся на публіці з 12 квітня, коли в його Twitter з’явилося відео з подякою лондонській лікарні. У ньому прем’єр-міністр заявив, що лікарі врятували його життя.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020