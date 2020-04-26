Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повернувся в офіційну резиденцію на Даунінг-стріт після коронавірусної хвороби.

Про це пише Sky News.

Очікується, що вже 27 квітня він повернеться до роботи.

Останні два тижні Джонсон провів в заміській резиденції Чекерс, де відновлювався і, дотримуючись рекомендацій лікарів, не приймав активної участі в роботі уряду.

Джонсон не з’являвся на публіці з 12 квітня, коли в його Twitter з’явилося відео з подякою лондонській лікарні. У ньому прем’єр-міністр заявив, що лікарі врятували його життя.