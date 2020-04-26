Про це пише Sky News.
Очікується, що вже 27 квітня він повернеться до роботи.
Останні два тижні Джонсон провів в заміській резиденції Чекерс, де відновлювався і, дотримуючись рекомендацій лікарів, не приймав активної участі в роботі уряду.
Джонсон не з’являвся на публіці з 12 квітня, коли в його Twitter з’явилося відео з подякою лондонській лікарні. У ньому прем’єр-міністр заявив, що лікарі врятували його життя.
It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.
The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5
— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020
- 24 березня через пандемії COVID-19 у Великій Британії ввели посилений карантин — заборонено виходити з дому без нагальної потреби та збиратися більше, ніж по двоє. При цьому відвідування парків дозволено.
- 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.
- Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.