Про це розповів генеральний директор SkyUp Євген Хайнацький, повідомляє агенція “Інтерфакс-Україна”.
“Літак буде оброблений. Після вивітрювання та інших процедур, наш технічний персонал приступить до заміни фільтрів кондиціонування і всіх інших систем для того, щоб нічого не залишилося на літаку. На це все передбачено до двох діб”, – заявив він.
Також гендиректор лоукостера пояснив, що виконуватимуть рейс три екіпажі літака, які погодилися на це добровільно.
“Рейс дуже тривалий. Частина екіпажу перебуває вже в Казахстані — це естафетний екіпаж… Екіпажі погодилися самі добровільно виконати цей рейс”, – розповів він.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
- Кабінет Міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.