Літак українського лоукостера SkyUp, який використовується для евакуації українців з Китаю, після прильоту оброблятиметься протягом двох діб.

Про це розповів генеральний директор SkyUp Євген Хайнацький, повідомляє агенція “Інтерфакс-Україна”.

“Літак буде оброблений. Після вивітрювання та інших процедур, наш технічний персонал приступить до заміни фільтрів кондиціонування і всіх інших систем для того, щоб нічого не залишилося на літаку. На це все передбачено до двох діб”, – заявив він.

Також гендиректор лоукостера пояснив, що виконуватимуть рейс три екіпажі літака, які погодилися на це добровільно.

“Рейс дуже тривалий. Частина екіпажу перебуває вже в Казахстані — це естафетний екіпаж… Екіпажі погодилися самі добровільно виконати цей рейс”, – розповів він.

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