Після відновлення залізничних перевезень в Україні, які раніше були припинені через карантин, вартість квитків на потяги підвищуватися не буде.

Про це повідомив в інтерв’ю DW міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“По залізничних перевезеннях ми точно не будемо підвищувати вартість квитків”, – зазначив Криклій.

За його словами, не повинні підвищуватися ціни на проїзд і в міському транспорті.

“Я думаю, що і внутрішньообласний, і міський, де маршрутні таксі, вони теж певну ціну заявили, тому вони не будуть збільшувати”, – заявив міністр.

Крім того, він вважає недоцільним підвищення цін на авіарейси, оскільки після карантину кількість пасажирів скоротиться (в порівнянні з періодом до введення обмежень).

“Якщо ми хочемо швидше відновити роботу транспорту, то, навпаки, це повинні бути доступні ціни для того, щоб цей психологічний бар’єр і вихід поетапний з карантину швидше можна було б подолати”, – наголосив Криклій.

Під час інтерв’ю він також поінформував, що залізниця зазнала за перший квартал цього року 7 млрд грн збитків через зниження вантажо- і пасажиропотоку.

(На відео – з 4:40)